اهل الفن مع المسيرة في الثلاثين من يونيو

دعا اهل الفن والدراما في السودان الي العمل الجاد و المخلص لتحقيق اهداف الثورة و التي استشهد من اجلها خيرة شباب الوطن واكدوا على ان تظل دماء الشهداء نبراسا وهدي وانه لاينبغي نسيان تضحيات الشهداء مهما طال المسير .

اعتبر الدكتور عبد القادر سالم رئيس اتحاد المهن الموسيقية ان الفترة الحالية هي فترة الحريات والتعبير عن الآراء، وأن الوطن بحاجة لكل أبنائه لتحقيق التنمية والاستقرار بالتقويم والنصح .

ودعا سالم في حديثه بحسب سونا، الي الالتزام في موكب الغد بالإجراءات الإحترازية الصحية والبلاد تشهد إنتشار فايروس كورونا، بجانب الالتزام بالسلمية التي شكلت اساسا لنجاح الثورة، وزاد ان البلاد بحاجة إلى عمل وجهد كبيرين للنهوض إقتصاديا .

وقال انه قام بزيارة ولاية جنوب كردفان في الفترة الماضية (الدبيبات، الدلنج وكادقلي)، وزادت قناعته أن الولايات تستحق اهتماما اكبر في الفترة المقبلة، و دعا الحكومة الانتقالية الي توفير الأمن خاصة بالمناطق الزراعية لانجاح الموسم، وتمنى ان تزدهر البلاد وتنمو في ظل اجواء تسودها الحرية والسلام والعدالة .

الاستاذ محمد موسى عبد الله الدرامي والممثل قال ” آن للشباب ان يفكر في مستقبل الوطن ” وأضاف من حق المواطن ان يدافع عن ثورته ويستكمل أهدافها برفع الظلم وتحقيق مطلبه الشرعي في القصاص للشهداء والتغيير الجذري في الصحة والتعليم والمواطنة، ونبذ القبلية ووضع السلاح وتحقيق السلام.

وأكد موسى ان المصداقية ووضع النقاط فوق الحروف تمثل ديدنا للنجاح في اي عمل ، وقال الاعتراف بالخطأ يمثل طريقا سالكا للنجاح، وختم حديثه بأن الكل ينشد حياة كريمة و آمنة .

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من جانبه حيا عازف الجيتار الكبير عادل السيد من أرض المهجر في اتصاله، حيا ثورة ديسمبر ووصفها باعظم الثورات في العالم علي الإطلاق و قال المجد و الخلود للشهداء.

ورأى عادل ان الثورة حققت كثير من الأهداف و إن لم تكن كلها، مبينا انها تسير في الطريق الصحيح رغم العراقيل الكثيرة التي وضعت امامها.

وأضاف السيد ان الحديث عن تحقيق الأهداف فيه نوع من الإستعجال مطالبا بالصبر والوقوف مع الثورة حتى تحقق اهدافها كليآ وقال ان ذلك يتطلب تضحيات.

ومضى عادل السيد، مسيرة الغد ارى انها تذكره و بث للروح في الثوار و تأكيدا لإلتفافهم حول ثورتهم و المحافظه عليها، مؤكدا هذا هو الأهم .

وترحم علي شهداء الثورة ووجه رسالة اخيره مفادها “لا تنسوا دماء الشهداء”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)