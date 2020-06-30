بالصورة.. حادثة «طفل غامض» تثير ضجة واسعة على منصات التواصل

أثارت حادثة «طفل غامض» ضجة واسعة في أوساط منصات التواصل الاجتماعي في السودان، وتعاطفاً واسعاً ومؤثراً معه.

وبدأت القصة بحسب صحيفة السوداني، بعد أن نشرت احداهن على أكبر قروبات فيسبوك السودانية، عدة صور لطفل قائلة: أن الطفل أحضرته إليها عاملة بمنزلها، بعد أن طرقت باب المنزل امرأة مجهولة أوهمتها بأنها على علاقة مع صاحبة المنزل.

وطلبت تركه معهم لحين حضورها من مشوار قصير ولم تعد، طالبة من يتعرف عليه الاتصال بها، فيما وضعت أرقام إتصال تبدو خارج السودان، انتشرت بعدها مناشدتها على نطاق واسع في عدة مجموعات سودانية أخرى على فيسبوك.

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وانهالت عشرات المئات من التعليقات المتعاطفة والمؤثرة مع حادثة الطفل، لاسيما عقب نشر مقطع فيديو له باكياً، لدرجة أن أبدت إحداهن عبر منشور بفيسبوك، تكفلها بإرضاعه وتربيته ورعايته والعناية به إلى حين ظهور أسرته.

و أصبحت الحادثة لغزا محيراً أثارت العديد من التكهنات، لم يتعرف عليه الآلاف بقروبات التواصل الاجتماعي، الذين طلبوا إبلاغ السلطات الأمنية بالمنطقة التي وُجد فيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)