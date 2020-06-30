التاريخ: 30-يونيو-2020
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بدأت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم وضع تكليف مجلس إدارة الاتحاد موضع التنفيذ في أول يوم أعقب اجتماع المجلس بالأحد، حيث جرت مشاورات داخل اللجنة
حول آلية إكمال الموسم الكروي 2019 / 2020م، وفق قرار مجلس الإدارة الذي حدد تاريخاً مبدئياً لمعاودة الانطلاق، حيث يبدأ في 15 أغسطس المقبل،
وكشف المهندس الفاتح باني بحسب صحيفة اليوم التالي أن كل الخيارات أمامهم مطروحة، خاصة فيما يلي بطولة الدوري الممتاز، فالوقت قد يقتضي إجراء أي تعديلات على شروط المنافسة، ورفع التصور الأخير لمجلس إدارة الاتحاد.. من أجل التقرير بشأنه..
وزاد الفاتح باني بأن الساعات القادمة ستشهد الوضوح الكامل للرؤية حول كيفية برمجة متبقي جولات المنافسات القومية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات باتحاد الكرة : ندرس تعديلات على نظام الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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