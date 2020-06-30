مدير شرطة ولاية الجزيرة : القوات النظامية جاهزة لتأمين مواكب ( 30) يونيو

أكملت القوات النظامية والنيابة العامة بولاية الجزيرة كافة إستعداداتها لتأمين مواكب الإحتفال بذكرى 30 يونيو اليوم بمشاركة كل القوات،

وأكد اللواء شرطة إبراهيم شمين مدير عام شرطة ولاية الجزيرة وفق (سونا) أن خطة التأمين للمواكب السلمية هدفت لفرض هيبة الدولة وإحتواء كل المهددات الأمنية أو أي تفلتات بجانب العمل على تأمين المرافق الحيوية والطرق الداخلية والعامة.

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وأعلن شمين أن الخطة تضمنت قرار لجنة أمن الولاية بإغلاق الأسواق والطلمبات ومستودعات ومراكز الغاز مع إستمرارية قفل المعابر من والى ولاية الجزيرة،

مؤكدا إلتزام الشرطه بالخطة لضبط المتفلتين الذين يقومون بتهريب المواطنين الى خارج وداخل الولاية، ولفت إلى أن الخطة وضعت التحوطات الصحية التي إتخذتها الدولة في الإعتبار فيما يتعلق بمكافحة فايروس كورونا مجددا ضرورة الإلتزام بموجهات لجنة الأمن بالولاية حتى تخرج المسيرات في أمان ..

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )