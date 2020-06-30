التاريخ: 30-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة جدد حزب المؤتمر الوطني المحلول، عشية المليونية المزمعة اليوم الثلاثاء، التأكيد بعدم مشاركته في مليونية 30 يونيو. Advertisements وقال الحزب على صفحته الرسمية على «فيسبوك» وفق صحيفة (السودانى) بحسب قرار الحزب « نذكر مجددا كافة العضوية بقرار قيادة الحزب، بعدم المشاركة في مليونية 30 يونيو ». من جهته أدان الحزب في بيان له اعتقال السلطات الامنية لرئيسه بروفيسور «إبراهيم غندور» الذي تم اعتقاله من منزله بشرق الخرطوم مساء امس الاثنين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر الوطني (المحلول) يدين اعتقال السلطات لرئيسه (غندور) و يؤكد عدم مشاركته فى مليونية ( 30) يونيو اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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