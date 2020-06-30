بماذا رد البدوي على مواطن كتب: ياسيادة الوزير انا جيت من صف العيش ومنتظر الكهرباء تقطع وماشي اقيف في صف البنزين

يعتبر دكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان من الوزراء الذين يتفاعلون مع المواطنين عبر منصات التواصل الإجتماعي ويرد على إستفساراتهم، أخرها رده على تعليق في حسابه على تويتر :
التعليق:
“ياسيادة الوزير انا جيت داخل من صف العيش حسي ومنتظر الكهربا تقطع وماشي اقيف في صف البنزين وماشي افتش على الغاز والموية قاطعة.. وعليه العوض ومنه العوض..”
الرد:
وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 كتب الوزير ابراهيم البدوي (“عزيزي أ. حسين،
الوضع صعب للغاية. ولكن هذا البرنامج لابد منه لمعالجة كل هذه الأزمات بطريقة جذرية، ونعلم ان آثار هذه المعالجات قاسية خاصة في المراحل الأولى التي نمر بها الآن ولكنها ستأتي أكلها باقتصاد متعافي من التضخم والفساد والتشوهات خلال الفترة الانتقالية إن شاء الله #ماشين_قدام”).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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