التاريخ: 29-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة منذ مارس الماضي، يواجه آلاف من السودانيين، ممن وجدوا أنفسهم عالقين في مصر، أصعب ظروف، بعد سدّ كل السبل أمام عودتهم إلى بلادهم مغلقة الحدود، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد، علماً أنّ معظمهم قصد مصر للاستشفاء. Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: تصاعد معاناة السودانيين العالقين في القاهرة إثر تأجيل رحلات الطيران.. الآلاف يفترشون الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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