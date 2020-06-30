إسحاق أحمد فضل الله يكتب: الساعات القادمة

والمشهد الآن.. الواحدة والنصف ظهر اليوم..

غليان عسكري ومدني

والغليان العسكري .. لايمكن الحديث عنه..

والغليان.. تراه العيون ولا تسمعه..

والغليان العسكري في الخرطوم. صامت وفصيح..

والغليان.. هذا وبهدوء شديد.. يسحب الأسلحة كلها من حول القيادة.

والمشهد يجعل البرهان وحمدوك كلاهما يفهم أن مسيرة الغد الرهيبة يمكن أن تصل القيادة..

والفصاحة التي تسمعها العيون.. والتي تؤيد الجملة السابقة هي .

أن الجسور الآن فاتحة كلها رغم الأمر العسكري بإغلاقها..

والمشهد فصاحته تقول. إن المسيرة سوف تعبر الجسور غدا من كل الإتجاهات. وتصل إلى القيادة..

وعندها……………؟؟

والغليان الشيوعي صامت وفصيح ..

والشيوعي.. بعد كشف إنقلابه الدموي. ينشق..

وانشقاقه الصامت يتحدث بفصاحة..

والقادة يختفون..

ومسؤول التأمين في الحزب الشيوعي.. يختفي..

قالوا. انه هو من سرب كل ما جاء به الجزولي في حديثه أمس

وكل ما استخدمته أجهزة الأمن في كشف مخطط الإنقلاب واعتقال قادته..

ولجان المقاومة صامتة..

ولجان المقاومة.. بعضها يبحث عن وسيلة يتخلص بها من الأسلحة التي وزعت عليهم للإغتيالات..

لجان المقاومة تتحدث بلسانها وعملها

إبتداء من ظهر أمس..

ابتداء من ظهر أمس. الكثرة الغالبة تقول. لسنا شيوعيين..

وقالوا نخرج غدا في المسيرة

ثم قالوا جملة غريبة..

لجان المقاومة قالوا. (من سمعناه في المسيرة يهتف بجملة (تصحيح المسار) حطمنا فمه..

في الساعة زاتها صباح اليوم..

الأحزاب الذين تمثلهم (ت..س..ع.) تجتمع للتخطيط لما بعد قحت.. في مؤتمر صحفي واسع..

ومؤتمر عقار هذا يتحدث عن (ما بعد قحت) ..

ويقول..

تامين انتخابات عاجلة..

(الانقلاب الشيوعي. كان هدفه هو ضرب المجلس العسكري.

وتبني الحركات المسلحة للفترة الانتقالية.

ثم إلغاء الانتخابات.. وتحويل الحركات المسلحة إلى جيش يحمي قحت في حكم دائم)

ومؤتمر. ت س ع الذي يضم مائة حزب. يدعو إلى عمل عكسي.. ويدعو إلى إلغاء الوثيقة التي وضعتها قحت..

والوثيقة من بنودها.. أن فترة العسكريين تنتهي بعد شهرين من الآن. وقحت تنفرد بالحكم..

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وفصاحة الصمت كلها تقع في ساعتين ..

والجيش ينسحب وحتي آخر جندي..

والكتيبة التي يراها الناس أمام القيادة الآن.. هي كتيبة الدمازين التي جاءت من هناك لفترة إنتهاء الخدمة.

والصمت الفصيح. يجعل الجيش وفي ساعتين فقط يسحب السلك الشائك من كل الأماكن..

(مدخل المطار … مدخل القيادة.. مدخل شارع البلدية.. مدخل جهاز الأمن…

والسحب هذا والذي يتم عاجلا جدا.. استعجاله يصبح جملة فصيحة أخرى..

وجمل كثيرة تخرج من تحت أصابع كثيرة الآن.

منها.. ما يكتب الآن في غرف مغلقة ويرصد الحكومة القادمة

حكومة لا أحزاب فيها.. .

ورئيسها .. عقار..

وجملة فصيحة.. يكتبها المشهد كله..

بعض الجملة هو

الجيش يقول. انه ليس حزبيا. وانه لن يسمح بتدمير السودان

وبعض الجملة الآخر .. هو شيئ. يقول للإمارات… كفاية

وبعض الجملة الآخر يقول للحركات المسلحة..

نحن كذلك مسلحون..

وبعض الجملة الآخر يقول لمسيرة الغد . التي تدعو الجيش للخروج ..

شكر الله سعيكم.. ابقوا في البيوت.. فنحن قد خرجنا..

بقي ان المسيرة. قامت… وانتهت.. ووصلت إلى ماتريد…

وماتفعله الأقاليم منذ اسبوع كان شيئا مثل تجربة المدفعية بعد تنظيفها..

الساعه الآن الثانية إلا عشر دقائق. فإن لم يصدح المارش العسكري الشهير في الساعات القادمة.. فإن مسيرة الغد هي نوع من (السيرة)

والعريس هو السودان..

والمرأة المطلقة هي…………..؟

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صحيفة الانتباهة