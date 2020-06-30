عاجل| لجنة مقاومة أركويت وأعضاء من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تداهم موقعاً لفلول النظام البائد يوجد به عدد كبير من الأسلحة والملتوفات ومكبرات الصوت وبوسترات مكتوب عليها (تسقط قحت) و(يسقط حمدوك)، وذلك حسب ماورد عن صحيفة اليوم التالي. Advertisements الخرطوم( أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: لجنة مقاومة أركويت وأعضاء من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تداهم موقعاً لفلول النظام البائد يوجد به عدد كبير من الأسلحة والملتوفات ومكبرات الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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