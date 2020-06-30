عاجل.. اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بعد تفتيش منزله

الإثنين 29 يونيو 2020

اعتقلت السلطات داخل البلاد، إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل بعد تفتيش منزله، وفقا لمصادر مطلعة.



ويستعد السودان غدا لمظاهرات في 30 يونيو، في الوقت الذى طالب فيه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بضرورة سلمية المظاهرات، فيما أعلنت السودان عن اعتقال 9 من قيادات حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، كما أعلنت الحكومة السودانية اعتقال عدد من قادة الحركة الإسلامية في الخرطوم، فيما قال رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام فى السودان توت قلواك: "نتوقع اتفاقا محتملا خلال ساعات بين الحكومة السودانية ووفد الحركات المسلحة".

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بدوره قال عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه تسلم مذكرات مطالب لجان المقاومة في السودان وهي مشروعة، وأضاف عبد الله حمدوك، أن الحكومة الانتقالية السودانية ستنفذ المطالب خلال أسبوعين، لافتا إلى أن هناك قرارات حاسمة سياسية واقتصادية واجتماعية في مسار المرحلة الانتقالية.

وتابع رئيس وزراء السودان: هناك جهات ستحاول استغلال قرارات حاسمة لخلق حالة من عدم الاستقرار، ودعا عبد الله حمدوك، المتظاهرين فى السودان للتعبير عن مطالبهم بسلمية، وقال عبد الله حمدوك: نثق بيقظة الثوار وتمسكهم بالسلمية.