تشكيل مجلس اقتصادي استشاري يضم (١٢) خبيراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، آدم حريكة، ل(السوداني) ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، كون مجلس اقتصادي استشاري، يضم ( ١٢) خبيرا من الرجال والنساء ، وذلك بغرض التشاور معهم في القضايا الاقتصادية الكبرى، مشيرا الى ان المجلس سيعقد اولى اجتماعات في مطلع يوليو المقبل.

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