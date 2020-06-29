أزمة وقود تهدد المؤسم الزراعي بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : هددت ازمة شح الوقود المؤسم الزراعي بمشروع الجزيرة بالفشل ، وفي الاثناء عبر عدد من المزراعين عن قلهم ازاء انعدام وقود (الجازولين)، للمؤسم الزراعي مما ينذر بشبح العطش لمحاصيل العروة الصيفية ، في قطاعات ام مرحي وتفتيش الكمر والرضمة والقسم الاوسط بالمشروع، وطالب المزراعين وزارة الزراعة بالقيام بتعهداتها اتجاه المزارعين وتوفير الوقود والتقاوي لاجل انقاذ المؤسم الزراعي من الفشل.

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