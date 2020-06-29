منتج: الوسطاء سبب إرتفاع اسعار الخضر

الخليج 365 : أكد المنتج بمشروع سوبا الزراعي وليد حسن بابوري دعمهم كمنتجين لمحفظة السلع ، مؤكدا أن ولاية الخرطوم تنتج اكبر كمية من الخضروات تكفي حاجة الولاية وتزيد ، وقال ل (السوداني) هنالك عدة إشكاليات تواجه المنتجين علي رأسها انعدام الطرق المعبدة وكهربة المشاريع ومشاكل الجازولين ، عازيا ارتفاع أسعار الخضروات لدخول الوسطاء مابين المنتج والمستهلك ، داعيا حكومة الولاية لدعم المنتجين بإقامة أسواق ثابتة ومتحركة بالمحليات لتسهم في استقرار أسعار الخضر خاصة الموسمية بجانب اهمية مشاركة الحكومة في ترحيل الإنتاج من المشاريع للأسواق لتقليل التكلفة ومحاربة الوسطاء .

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