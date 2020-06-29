تنقل المعدات إلى مناطق العمليات… تركيا تعمل على تصنع طائرات شحن مسيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عملها على تصنيع أول طائرة شحن مسيرة بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي ونقل المستلزمات العسكرية المتنوعة.

أبرمت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”، بهدف البدء بإنتاج طائرات شحن عسكرية مسيرة لخدمة الجيش التركي، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

وأشار رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، إلى أن هذه الطائرة ستعمل على تلبية احتياجات الجيش التركي ونقل المستلزمات اللوجستية إلى مناطق العمليات العسكرية.

وبين رئيس الهيئة في حديثه أن هذه الطائرة ستصنع بإمكانات وطنية محلية، وستكون قادرة على شحن مواد أو معدات يصل وزنها إلى 50 كغ.

وتتميز الطائرة بقدرتها العالية على الطيران في المناطق الجبلية الوعرة والتحليق لمدة ساعة كاملة، ونوه رئيس الهيئة إلى أن تركيا تعمل على تطوير طائرة جديدة قادرة على نقل 150 كغ.

وقال دمير إنه بفضل هذه الطائرة سيتمكن الجيش التركي من “إيصال الذخائر والمعدات الطبية إلى الجنود في أماكن العمليات العسكرية خلال فترة زمنية قصيرة”.

وتتميز الطائرة بقدرة الهبوط والإقلاع بشكل عمودي، وسيبدأ الإنتاج التسلسلي لهذه الطائرة في عام 2021.