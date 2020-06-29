متحدث حكومي يمني يوجه اتهامات خطيرة للإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال متحدث حكومي يمني إن محافظة أرخبيل سقطرى (شرق)، أصبحت خاضعة لـ”سيادة إماراتية كاملة”، فيما أكد مسؤول برلماني أن بلاده لن تفرط في أراضيها.

وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي عبر حسابه في تويتر، أن “الإمارات تعتزم فصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية خلال الفترة القادمة”.

كما اتهم الإمارات بـ”السعي إلى التحكم الكامل بالمجالين الجوي والبحري للأرخبيل، والاستيلاء على موارده الطبيعية، ونقل ما يلزمها من نباتات ومعادن وأحجار نادرة إلى أبوظبي”، ولم يصدر تعلق من الإمارات لكنها دائما تنفي أي أطماع لها في أراضي اليمن”.

وتحت عنوان: “سيناريوهات بعد احتلال سقطرى”، قال الرحبي إن الإمارات سوف تبني وتؤسس أجهزة ومؤسسات تابعة لها بشكل مباشر، وسوف تعيد قواتها وتبني قواعد عسكرية لها خلال الفترة القادمة تحت ذرائع حمايتها من تركيا وقطر”.

وأشار إلى أن الإمارات قد تسمح لأمريكا ببناء قاعدة عسكرية لها في الجزيرة من أجل كسب تأييدها لضم الجزيرة إليها وهي تسعى لذلك بكل إمكانياتها، على حد قوله.

وتابع: “السعودية ستخرج من سقطرى كما خرجت الإمارات من المهرة قبل عامين وسلمتها للقوات السعودية وستخرج الإمارات أيضا من حضرموت هكذا تقاسمت الدولتين النفوذ والسيطرة على مناطق ومحافظات اليمن”.