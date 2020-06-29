عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة استقالة عدد من الوزراء

الإثنين 29 يونيو 2020 نفت الحكومة ما أثير عن استقالات بين وزراء الحكومة الإنتقالية، لافتة إلى أن ما نُشر في هذا الصدد، متضمنا استقالة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، غير صحيح.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، في بيان صحفي، اليوم، أنه "تم الإعلان أكثر من مرة عن النية في إجراء تعديل وزاري ليستوعب حركات الكفاح المسلح التي ستوقع على اتفاق السلام، وإن تأخر التوقيع سيتم إجراء تعديل وزاري حسب مقتضيات المرحلة". وتمنى الناطق الرسمي باسم الحكومة، من وسائل الإعلام توخي الدقة والمصداقية.

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