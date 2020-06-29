عاجل.. تعرف على موعد إنعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم بشأن سد النهضة

الإثنين 29 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.



ويترقب الشعب السوداني ، انعقاد الجلسة، حيث تنعكس نتائجها على مسار المفاوضات المقبلة بشأن ملء سد النهضة.

وانتهت آخر جولة مفاوضات بين الدول الثلاث في الثامن عشر من يونيو الجاري، بعدما أعلن وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، فشل المفاوضات دون تحقيق أي تقدم يذكر.

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وكانت المفاوضات انطلقت في الخرطوم، في التاسع من يونيو الجاري، بدعوة من السودان، لمحاولة تقريب وجهات النظر، بين الدول الثلاث، وتذليل العقبات أمام إبرام اتفاق شامل وعادل، إلا أن التعنت الإثيوبي أفشل المفاوضات.

وتبدأ جلسة مجلس الأمن اليوم الاثنين 29 يونيو، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، برئاسة فرنسا، الرئيس الحالى خلال شهر يونيو، وبمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة.

يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.