الحظر يشل سوق العقارات بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية استمَرار توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل للعقارات بسبب استمرار الحظر

الشامل.

وقال أحد أصحاب الوكالات العقارية محمد صلاح لـ (السوداني) إن أسواق العقارات متوقفة حالياً، مشيراً لتسعير الكثيرين للعقارات فقط دون أي عمليات تنفيذ وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة حال رفع حظر التجوال وعودة تسجيلات الأراضي مما يؤدي إلى حدوث هجمة على شراء العقارات لجهة توقف عمليات البيع لنحو 3أشهر.

وأشار إلى أن سعر المتر المربع في مناطق الصحافة والأزهري وجبرة يتراوح مابين 60إلى 70ألف جنيه

بينما يتراوح سعر القطعة في منطقة حي النصر بشرق النيل ما بين 4إلى 6ملايين جنيه بحسب الموقع فيما يتراوح سعر المتر في بعض المناطق بأم درمان مابين 50 إلى 60إلف جنيه.

واكد صاحب إحدى الوكالات العقارية عبد الله خالد لـ(السوداني) إحجام التجار عن شراء العقارات حالياً مع توقف الحركة التجارية بالكامل، مشيراً إلى أن بعض تجار العقارات ينشطون في أنواع التجارة المختلفة مثل المحاصيل للمحافظة على رؤوس أموالهم لحين رفع الحظر وعودة العمل في مجال العقارات مستبعداً حدوث انخفاض في أسعار العقارات حال رفع الحظر خاصة مع استمرار تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي ما يدفع الكثيرين لحفظ أموالهم ومدخراتهم في العقارات باعتبار أنها من أكثر الاستثمارات أماناً بالبلاد