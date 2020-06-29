قرار محفوف بالمخاطر!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*قرار عودة الممتاز!

*محفوف بالمخاطر والصعاب!

*قرار يتطلب الكثير من الجهد والعمل!

*نعم..اخيرا اصبح امر عودة الدوري الممتاز واستئناف المنافسات المحلية لللموسم الحالي امرا واقعا بعد قرار مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بالامس والقاضي بعودة التنافس من جديد بمختلف درجاته والاجتهاد في اكمال موسم الكورونا الحالي في وقت اتخذت خلاها ثلاثة اربع الاتحادات في القارة السمراء قرارات جازمة ومنذ وقت مبكر بوضع حدا للموسم الرياضي عقب قرارات منمة الصحة العالمية بايقاف النشاط في مختلف ارجاء المعمورة بسبب جائحة كورونا العالمي والذي اصاب الشارع العالمي بالشلل التام!

*نعم..بعد مداولات لم تستمر طويلا اتخذ الاتحاد السوداني لكرة القدم قرارا قضى باستئناف الموسم وحدد منتصف اغسطس القادم موعدا لانطلاق مسيرة الدوري الممتاز واكمال اسابيعه المتبقية والتي تصل لثمانية اسابيع تقل او تزيد اسبوعين لبعض الفرق وخصوصا الهلال الذي تبقت له عشر مباريات بالتمام والكمال وجاء قرار الاتحاد باستئناف الممتاز ليس مستغربا بعد ان تدولت اخبار في وقت سابق باصرار البروف كمال شداد اكمال الموسم باية صورة واستبعاد امر انهاء الموسم بقرار اداري بعد ان وجد البروف الضوء الاخضر من قبل اللجنة العليا للطواريء في وقت سابق وتمسك سيادته بذلك واجتهاد في اقناع بقية اعضاء مجلسة الموافقة علي اكمال الموسم ووضع حدا لاي اجتهاد او اتجاه لانهاء الموسم الرياضي!

*اكمال الموسم الرياضي واستئناف المنافسات المحلية وضعت الاتحاد ولجانه المنظمة علي المحكحيث ان العودة تتطلب الكثير جدا من الاجتهاد علي مختلف المستويات وفي مقمتها توفيرالمال اللازم لاستضافة جميع فرق الممتاز بالعاصمة القومية اذا تاكدت حقيقة قيام بقية اسابيع الممتاز في منطقة واحدة تسهيلا لوضع توجيهات منظمة الصحة العالمية موضع التنفيذ خصوصا وان الصحة تمثل الركيزة الاساسية لاستناف النشاط الرياضي من واقع الحرص علي صحة البشر والعمل علي الحد من انتشار وباء كورونا اضافة الي ان قيام بقية اسابيع المنافسة في العاصمة تمزق فاتروة التنقل بين مختلف ملاعب الولايات في ظل المشاكل التي تحيط بتوفير الجازولين والوقود بصورة عامة اضافة الي توقف الرحلات الجوية خصوصا وان هنالك ملاعب يصعب الوصول اليها برا علما بان الاتحاد ولجنته المنظمة تسعى لاكمال الاسابيع المتبقية في اقل من ستة اسابيع في كل الاحوال كما ان قرار استئناف الموسم يلقي علي كاهل اللجان العدلية بالاتحاد مسئولية حسم الشكاوي في اسرع وقت حتى لا تلقي بظلال سالبة علي المنافسة التي يجب ان تكتمل في موعدها دون ابطاء!

*قرار عودة التنافس من جديد يضع الاتحاد امام تحدي الترتيب بصورة جادة لقيام المباريات وتوزيعها بصورة عادلة وفي ذات الوقت يحمل مركزية التحكيم مسئولية اختيار افضل العناصر واكثرها جاهزية لادارة تلك المباريات والتقليل من الاخطاء القاتلة التي تؤثر علي نتائج تلك المباريات خصوصا وان كل الفرق ستلعب مبارياتها بالخرطوم حيث تفقد تلك الاندية قواعدها الجماهيريه التي تساندها وتساهم بقدر معتبر في تحقيقها لنتائج مرضية تعينها علي تثبيت اركانها في منظومة الدرجة الممتازة..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*قرار استئناف الممتاز يكلف الاتحاد الكثير من المال للصرف علي تلك الاندية ومساعدتها في تسيير شؤونا خصوصا وانها ستلعب بعيدا عن قواعدها التي تدعمها بالمال من خلال شباك المباريات!

*الدكتور حسن برقو قام الواجب وزيادة وافلح في تنظيم اجتماعمجلس ادارة الاتحاد بفندق سلام روتانا!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!