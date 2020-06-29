العقلاء رجحوا الكفة !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حسم الاجتماع الاستثنائي لمجلس ادارة الاتحاد العام برئاسة الدكتور كمال شداد قرار عودة النشاط واستكمال الموسم الكروي علي كافة الدرجات صعودا وهبوطا بعد فترة من التوقف الاجباري بسبب تفشي وباء كورونا ،، واضطر مجلس الادارة اللجوء للتصويت لحسم القرار ،، حيث رجح العقلاء في مجلس الادارة من الحادبين علي مصلحة الاندية وعودة الحياة لملاعبنا الكفة بنتيجة 9 مقابل 7 وهي نتيجة متوقعة وطبيعية لانها تتسق مع مهنية وعمل الاتحاد الذي من واجبه ان يكون الاكثر حرصا علي إستمرارية نشاط الاندية وليس تعطيله وتجميده لان قرار تعطيل النشاط منذ البداية لم يكن للاتحاد العام اي دور فيه وانما هو قرار صادر من السلطات الصحية حفاظا علي ارواح المواطنين من الفيروس اللعين لهذا استغرب – كما ذكرت بالامس – ان يكون هناك اعضاء في مجلس ادارة الاتحاد العام يعترضون علي استكمال الموسم رغم ان القرار الاول والاخير عائد الي السلطات الصحية وليس للاتحاد العام الذي كان مطلوبا منه فقط ان يجتمع ويبصم بالموافقة علي قرار السلطات الصحية ومن ثم يوجه لجنة مسابقاته بوضع البرمجة وارسالها للاندية لهذا فان اي مبرر للمعترضين علي عودة النشاط بحجة الحفاظ علي ارواح الناس هو امر مضحك لان صحة المواطنين في السودان مسؤولية وزارة الصحة وليس الاتحاد العام ! والوزارة كما ذكرت هي التي قامت بتقييم الموقف الصحي وتوصلت لقناعة بأن الظروف الحالية تسمح بعودة نشاط كرة القدم بدون الحضور الجماهيري !

عموما تاخير انطلاق المرحلة الاخيرة لاستكمال الموسم حتي منتصف اغسطس القادم وهو قرار جيد يحسب لمجلس ادارة الاتحاد العام لان فيه مراعاة كبيرة لظروف الاندية ومنحها الفسحة الزمنية الكافية لترتيب اوراقها والاستعداد الجيد قبل خوض المباريات وفقا للاشتراطات الصحية الصادرة من الحكومة أو من الفيفا .