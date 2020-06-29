(٣٠) يونيو هل تنجح عملية إرجاع (اللبن إلي الثدي) ؟.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* هذه الحادثة حقيقية ويعرفها كثير من الناس .

* عروس في ليلة زفافها كسرت كل البرتكولات أيام كانت (حفلات الزواج) مفتوحة في الأحياء قبل (الصالات والأندية) .

* في ذلك الزمن لما الناس تسمع (صوت الساوند) المعزوم والما معزوم بيجي .

* ضهب ساكت.

* تجي وتدخل (الدارة) وتبشر كأنك صاحب العريس.

* ومن شروط (الحفلات) في ذلك الوقت إنك تجي (سكران) .

* الناس البيجوا (ضهب ساكت) معظمهم (سكرانين) .

* بجهزوا (قزازة العرقي) قبل ما يجهزوا (لبسة الحفلة) .

* يجي واقف لط ويعمل ليك فيها ضكر بط .

* المهم .. العروس وأثناء سير الحفلة والناس بترقص ومبسوطة في شباب اتشاكلوا في وسط الدارة .

* وطبعا بتاع الساوند أول ما تحصل مشكلة بيوقف الساوند.

* الشباب اتشاكلوا واضاربوا وفي واحد قلع قميصو وداير يطلع سكين .

* وريحة العرقي تسكر الما سكران .

* العروس قامت من (الكوشة) وجات جارية وجاره وراها (الزفاف) وقفت قدام الولد بتاع المشكلة وقالت ليهو أسمع هنا : (الصيوان ده انا دافع فيهو مليون جنيه ، والفنان بي ٤ مليون جنيه والعرس ده كلو خسرنا فيهو ٢٥ مليون جنيه ، أنت شارب ليك نص قزازة بي ١٠ جنيه وداير تجي تخرب لي فرحتي) .

* وضربتو ليك كف ، وبونية في (فم المعدة) ، وكف تاني .

* عروس كنداكة عديل .

* دقتو وجوا اخوانها تم ليهو الناقصة وشالو جدعو بره والحفلة اتواصلت زي السلام عليكم .

* وبما أن ذلك كذلك فنحن لا نخشى على مسيرة (٣٠) يونيو إلا من (الضهب) البيجوا خاشين ساكت .

* مسيرة .. الشعب السوداني بجهز ليها من قبل شهر ويجي (كوز ضهب) يدخل في النص ويخرب لينا (فرحتنا) .

* كوز يكون اتفطم من (النثريات والسفر والسرقة) وجاي يخرب المسيرة.

* أي كوز داير يشرب ليهو (نص قزازة) بي ١٠٠ جنيه ويجي يعمل فيها ضكر بط طوالي طقطقو.

* ما في لعب .

* ولا في هظار .

* مسيرة معلن عنها والغرض منها تصحيح مسار الثورة .

* أي كوز ضهبان يدخل في النص عشان ينفذ أجندة خاصة ح يدقا دق العيش .

* يدقا وبعد داك يترفع في عربية الجيش .

* الخباثة وحركات المندسين دي ما بتنفع.

* السلطات رصدت خلال الأسبوع الماضي كثير من التحركات التي تنوي التربص بيوم ٣٠ يونيو .

* الكيزان من مصلحتهم يخربوا المسيرة وينفذوا اجندتهم ويرفعوا شعاراتهم (الوهمية) .

* أكتر ناس إستغلالين ياهم الناس ديل .

* الكوز ممكن يدخل بين (البصلة وقشرتها) إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك .

* الكوز لو لقى جنازة ماشة المقابر وهو عندو فيها مصلحة ممكن يمشي وراها .

* بعرفوا للاستغلال ده كويس .

* لكن في حاجة هم ما عارفنها.

* الشعب العظيم ده ممكن يجي يوم يطلع ضد حمدوك وضد الحكومة الحالية .

* عادي ممكن نطلع ضدهم ، لكن ده ما بعني إنو نحن دايرين الكيزان .

* النقطة دي لازم تفهموها.

* البلد دي لو نسلمها للخواجات انتو ما بترجعوا.

* انتو بترجعوا في حالة واحدة بس .

* في حالة (اللبن يرجع الثدي) .

* غير كده ما تحلموا .

* والصادق المهدي برضو كلمو ما يحلم .

* الثورة ثورة شعب ، والشعب كلما أحس بضعف حكومة الثورة من حقه أن يخرج سلميا ويعبر .

* نحن ثورتنا لما البشير كان في الحكم كانت سلمية .

* لا في زول سرق بنك ولا في زول حرق وزارة .

* سلمية سلمية ضد الحرامية .

* ثورة كانت سلمية في زمن الحرامية قطع شك ستكون أكثر سلمية في زمن حكومة الثورة .

* أي زول داير يخرب طوالي اعرفو ده مندس شارب ليهو (نص) .

* القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أكدت أنها ستحمى المواكب.

* هم قالوا إحتفالات ، وهي في الحقيقة لا إحتفالات ولا حاجة .

* لكن خليهم يقولوا .

* ما مشكلة .

* انتو سموها إحتفالات ونحن سميناها (تصحيح) المسار .

* الشعب لن يعتدي على الممتلكات الخاصة ولا العامة.

* والشرطة عليها أن تكون أمينة على الأرواح.

* والمندسون ممكن الثوار يطلعوهم واحد واحد .

* ٣٠ يونيو سيكون من أيام السودان العظيمة .

* فقط نسأل الله أن لا نفقد أرواح جديدة .

* الناس تعبر عن مطالبة في كامل السلمية ويارب ما نفقد زول .

* إن شاء الله تامين ما ناقصين .

* ونركب صافنات ونجيبة (ثورجية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* ويا زمن وقف شوية وأهدي لي …… (نص قزازة) زيت زيتون .