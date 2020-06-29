(٣٠) يونيو هل تنجح عملية إرجاع (اللبن إلي الثدي) ؟.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* هذه الحادثة حقيقية ويعرفها كثير من الناس .
* عروس في ليلة زفافها كسرت كل البرتكولات أيام كانت (حفلات الزواج) مفتوحة في الأحياء قبل (الصالات والأندية) .
* في ذلك الزمن لما الناس تسمع (صوت الساوند) المعزوم والما معزوم بيجي .
* ضهب ساكت.
* تجي وتدخل (الدارة) وتبشر كأنك صاحب العريس.
* ومن شروط (الحفلات) في ذلك الوقت إنك تجي (سكران) .
* الناس البيجوا (ضهب ساكت) معظمهم (سكرانين) .
* بجهزوا (قزازة العرقي) قبل ما يجهزوا (لبسة الحفلة) .
* يجي واقف لط ويعمل ليك فيها ضكر بط .
* المهم .. العروس وأثناء سير الحفلة والناس بترقص ومبسوطة في شباب اتشاكلوا في وسط الدارة .
* وطبعا بتاع الساوند أول ما تحصل مشكلة بيوقف الساوند.
* الشباب اتشاكلوا واضاربوا وفي واحد قلع قميصو وداير يطلع سكين .
* وريحة العرقي تسكر الما سكران .
* العروس قامت من (الكوشة) وجات جارية وجاره وراها (الزفاف) وقفت قدام الولد بتاع المشكلة وقالت ليهو أسمع هنا : (الصيوان ده انا دافع فيهو مليون جنيه ، والفنان بي ٤ مليون جنيه والعرس ده كلو خسرنا فيهو ٢٥ مليون جنيه ، أنت شارب ليك نص قزازة بي ١٠ جنيه وداير تجي تخرب لي فرحتي) .
* وضربتو ليك كف ، وبونية في (فم المعدة) ، وكف تاني .
* عروس كنداكة عديل .
* دقتو وجوا اخوانها تم ليهو الناقصة وشالو جدعو بره والحفلة اتواصلت زي السلام عليكم .
* وبما أن ذلك كذلك فنحن لا نخشى على مسيرة (٣٠) يونيو إلا من (الضهب) البيجوا خاشين ساكت .
* مسيرة .. الشعب السوداني بجهز ليها من قبل شهر ويجي (كوز ضهب) يدخل في النص ويخرب لينا (فرحتنا) .
* كوز يكون اتفطم من (النثريات والسفر والسرقة) وجاي يخرب المسيرة.
* أي كوز داير يشرب ليهو (نص قزازة) بي ١٠٠ جنيه ويجي يعمل فيها ضكر بط طوالي طقطقو.
* ما في لعب .
* ولا في هظار .
* مسيرة معلن عنها والغرض منها تصحيح مسار الثورة .
* أي كوز ضهبان يدخل في النص عشان ينفذ أجندة خاصة ح يدقا دق العيش .
* يدقا وبعد داك يترفع في عربية الجيش .
* الخباثة وحركات المندسين دي ما بتنفع.
* السلطات رصدت خلال الأسبوع الماضي كثير من التحركات التي تنوي التربص بيوم ٣٠ يونيو .
* الكيزان من مصلحتهم يخربوا المسيرة وينفذوا اجندتهم ويرفعوا شعاراتهم (الوهمية) .
* أكتر ناس إستغلالين ياهم الناس ديل .
* الكوز ممكن يدخل بين (البصلة وقشرتها) إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك .
* الكوز لو لقى جنازة ماشة المقابر وهو عندو فيها مصلحة ممكن يمشي وراها .
* بعرفوا للاستغلال ده كويس .
* لكن في حاجة هم ما عارفنها.
* الشعب العظيم ده ممكن يجي يوم يطلع ضد حمدوك وضد الحكومة الحالية .
* عادي ممكن نطلع ضدهم ، لكن ده ما بعني إنو نحن دايرين الكيزان .
* النقطة دي لازم تفهموها.
* البلد دي لو نسلمها للخواجات انتو ما بترجعوا.
* انتو بترجعوا في حالة واحدة بس .
* في حالة (اللبن يرجع الثدي) .
* غير كده ما تحلموا .
* والصادق المهدي برضو كلمو ما يحلم .
* الثورة ثورة شعب ، والشعب كلما أحس بضعف حكومة الثورة من حقه أن يخرج سلميا ويعبر .
* نحن ثورتنا لما البشير كان في الحكم كانت سلمية .
* لا في زول سرق بنك ولا في زول حرق وزارة .
* سلمية سلمية ضد الحرامية .
* ثورة كانت سلمية في زمن الحرامية قطع شك ستكون أكثر سلمية في زمن حكومة الثورة .
* أي زول داير يخرب طوالي اعرفو ده مندس شارب ليهو (نص) .
* القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أكدت أنها ستحمى المواكب.
* هم قالوا إحتفالات ، وهي في الحقيقة لا إحتفالات ولا حاجة .
* لكن خليهم يقولوا .
* ما مشكلة .
* انتو سموها إحتفالات ونحن سميناها (تصحيح) المسار .
* الشعب لن يعتدي على الممتلكات الخاصة ولا العامة.
* والشرطة عليها أن تكون أمينة على الأرواح.
* والمندسون ممكن الثوار يطلعوهم واحد واحد .
* ٣٠ يونيو سيكون من أيام السودان العظيمة .
* فقط نسأل الله أن لا نفقد أرواح جديدة .
* الناس تعبر عن مطالبة في كامل السلمية ويارب ما نفقد زول .
* إن شاء الله تامين ما ناقصين .
* ونركب صافنات ونجيبة (ثورجية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* ويا زمن وقف شوية وأهدي لي …… (نص قزازة) زيت زيتون .
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