دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** بعد توقف النشاط الكروي في مارس الماضي كتبت وأكدت أن د كمال شداد لن يسمح بإلغاء الموسم وسيقوم باكماله متجاوزا كل الظروف والعقبات .. وها هو يوف بوعده للاندية ويعلن من خلال اجتماع ساخن لمجلس إدارة الاتحاد عقد امس عن عودة النشاط في الثامن عشر من أغسطس المقبل .. وعاني شداد كثيرا في اجتماع امس وشكل له بعض أعضاء المجلس مفاجأ بل صدمة وكانو أقرب الناس إليه وصبر وعبر وبعد حوالي الشهر ونصف الشهر تعود الحياة إلي ملاعبنا باذن الله ويعود الدوري الممتاز وتعود المتعة والإثارة وبهذا القرار قطع شداد الطريق أمام الذين كانوا يسعون لتتويج الهلال بطلا للدوري الممتاز دون وجه حق وقطع الطريق أيضا أمام الأندية المتطلعة للبقاء في الدرجة الممتازة دون وجه حق …شكرا د شداد وتحية لك بحجم هذا الوطن وهاردلك لأصحاب المواقف الهشة وهم يسعون بكل قوة لالغاء الموسم وهاردلك لتلك الشخصية الهلامية من أعضاء الاتحاد السابق وهي تنخر كالسوس وتنجح في استمالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لهزيمة شداد وإظهارها بمظهر الضعيف وكان بإمكاني أن أنشر الاسماء .اسماء من تخلوا عن شداد في آخر لحظة داخل القاعة رغم أن البعض منهم وصل الخرطوم من الاقاليم علي حساب الاخ حسن برقو ولن أفعل ذلك لاعتبارات كثيرة

** وقف خلف شداد رجال أوفياء للعبة كرة القدم و للرياضة عامة علي رأسهم السلطان حسن برقو والذي بذل جهدا كبيرا وواصل الليل بالنهار حتي حصل علي موافقة لجنة الطوارئ الصحية بعودة النشاط وبرقو فاجأ آخر اجتماع مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة بخطاب لجنة الطوارئ الصحية بعد أن تحدث عدد منهم وأعلنوا رفضهم لعودة النشاط وكان قد سبقهم وتسلم خطاب الموافقة لكنه لم يستعجل وتركهم يقولون كل ما يودون قولهم وفاجأهم في آخر لحظة والقمهم حجرا وأمرهم بالتكتم علي ما دار في الاجتماع ..التحية لحسن برقو وهو يناضل لعودة نشاط كرة القدم

** أخشي أن يخرج علينا ايمن سيد سليم وكيل وزارة الرياضة بتصريح جديد يقول فيه لن نسمح بعودة نشاط كرة القدم الا بموافقة ولاء البوشي

** نهنئ جماهير كرة القدم بعودة النشاط ونهنئ الأندية واللاعبين ونحي الاتحاد العام وهو يمنح الأندية فرصة كافية للاعداد وحتي لا تكون هنالك اي حجة يعني ما في اي عذر يا صديقي المدرب شرف .كما نهنئ الأندية التي تخوفت من إلغاء الموسم

** عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية استفادت من ما نشر عبر هذه الزاوية علي لسان الاخ الصادق مادبو امين خزينة المريخ وحولته لاخبار مثيرة .ولا تسريب عليها

** الكاردينال رئيس الهلال الرجل العاقل رفض تسجيل اي لاعب من المريخ مستفيدا من التجارب الماضية وباليت المريخ والهلال يعودان إلي اتفاقية الجنتلمان التي وقعت بينهما في عهد جمال الوالي والأمين البرير ومنعت انتقال اي لاعب من المريخ للهلال والعكس

** أطهر الطاهر نجم الهلال نفي نفيا قاطعا أن يكون قد جلس مع عصام قدالة المرشح لرئاسة للمريخ ووصل معه لاتفاق بالانتقال للمريخ

** احمد عثمان وكيل لاعب المريخ محمد الرشيد أكد لي أن اللاعب تلقي عرضا كبيرا من أحد الأندية الجزائرية واصبح أقرب للعب في الدوري الجزائري ..مع السلامة

** المريخ في مكاتب الاتحاد الدولي فيفا من جديد بسبب محترف بنيني لم نشاهده داخل الملعب

وكمان يطالب ب ٥٥ الف دولار

** من خلال حديثي معه تأكد لي أن الصادق مادبو امين مال المريخ يضع تقديرا كبيرا للرجل الذهبي جمال الوالي

** ارجو ان أوضح بأن علاقتي مع قروبات الواتساب هو هذه الزاوية فقط ولم اؤاسس اي قروب ولا اشرف علي اي قروب واحذر الذين يتحدثون باسمي في بعض القروبات

** واحد سخيف يكتب يوميا فقرة في الواتساب بعنوان .دبابيس من صحف اليوم ..ويشوش علينا وبإمكانه أن يكتب مختطفات او قصاصات من الصحف ..عموما لا علاقة لي بحكاية دبابيس من صحف اليوم

** اللهم احفظ السودان من يوم غد اليوم الذي سيطر فيه الإسلاميون علي مقاليد الأمور ونهبو البلد

** عفوا الاخوة عمر بابكر ومعاوية الجاك وخالد ليمونة سأمضي في

إجراءاتي ضد هذا المتطاول علي أخلاقياتي وسمعتي

** تحية هذا الصباح للاخ جمال الكيماوي رئيس اتحاد الخرطوم الرجل الجاد والمجتهد

** جيت اعاتبك واشتكيلك واشرح الحب من بدايتو

** آخر دبوس

** هاردلك لمن سعوا لهزيمة د كمال شداد الرجل القوي ..خيرها في غيرها يا حلفا