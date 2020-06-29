شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المدعي العام في طهران، اليوم الاثنين، تحديد هوية 36 شخصا متورطين في اغتيال قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وقال المدعي العام، “تم تحديد ستة وثلاثين شخصا متورطين في اغتيال الحاج قاسم سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من الولايات المتحدة وحكومات أخرى وقد تم إصدار مذکرة اعتقال وإعلان الشرطة الدولية الوضع الأحمر بحقهم وذلك بإیعاز من السلطة القضائية”، حسب وكالة “الطلبة” الإيرانية.

وأضاف “سيكون على رأس القائمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستتم متابعة ملاحقته حتى بعد انتهاء فترة ولايته”، متهما هؤلاء الأشخاص “بالقتل” وتنفيذ “عمل إرهابي”. المادة السابقة وزير عربي يحدث ضجة واسعة بتصريحاته عن فيروس “ وزير عربي يحدث ضجة واسعة بتصريحاته عن فيروس “ كورونا المقالة القادمة الموكب بمن حضر.. بقلم الصادق مصطفى الشيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن تحديد المتورطين في اغتيال قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.