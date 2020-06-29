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وفاة وزير الداخلية الأسبق الفريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يونيو-2020

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وفاة وزير الداخلية الأسبق الفريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم

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توفي وزير الداخلية الأسبق الفريق أول شرطة عبد الوهاب إبراهيم سليمان أمس “الأحد” إِثْر عِلّة لم تمهله طويلاً واحتسبت وزارة الداخلية، ورئاسة قوات الشرطة بحسب صحيفة السوداني وزير الداخلية الأسبق، ومدير جهاز الأمن العام الأسبق في عقد السبعينات من القرن المنصرم الفريق أول شرطة عبدالوهاب ابراهيم سليمان.

تَقَلُّدُ الفقيد مَنْصِب وزارة الداخلية في الفترة من ١٩٧٧م ١٩٧٩م.
وأشارت وزارة الداخلية في نعيها للفقيد إلى أنه كان من القيادات والكفاءات والخبرات الشرطية والأمنية المتميزة وممن أرسى بنية وهياكل العمل الأمني بالبلاد خلال تلك الحقبة، وترك إرثا علمياً وعملياً راسخا تهتدي به الأجيال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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