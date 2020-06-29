قرار باستثناء صلاحية “تجديد” جوازات السودانيين بالخارج

أصدرت وزارة الداخلية السودانية اليوم “الاثنين” قرارًا باستثناء صلاحية جوازات السفر السودانية العادية وجوازات أصحاب الأعمال، ويقضي القرار بسريان صلاحية جوازات السفر العادية وجوازات أصحاب الأعمال التي انتهت خلال فترة الإغلاق مُنذ الـ16 من مارس 2020م حتى نهاية العام الحالي 31 ديسمبر 2020م، بدون رسوم (مجانًا) شريطة أن يكون حامل الجواز متواجدًا خارج السودان.

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وقال وزير الداخلية فريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله وفق صحيفة السوداني نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم بسبب جائحة فايروس كورونا والاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها كل الدول للحد من انتشار الجائحة حيثُ أغلقت جميع المنافذ (جوية، بحرية، برية)، الأمر الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من الرعايا السودانيين بالخارج وانتهاء صلاحيات جوازات سفرهم قرر استثناء صلاحية جوازات السفر السودانية العادية وجوازات أصحاب الأعمال.

ونصت آلية التنفيذ على تصميم ختم مؤمن عليه توقيع وزير الداخلية وصلاحية الجواز للتاريخ أعلاه، وإحالتهُ لجميع البعثات الدبلوماسية التي بها مكاتب للجوازات بالخارج بصورة عاجلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )