أصحاب العمل تأخير التخليص بالمحطات الجمركية والموانئ يزيد تكلفة البضائع

أكد السيد معاوية أبايزيد رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني أن بطء تخليص البضائع المستوردة بالمحطات الجمركية بالموانئ يضاعف تكلفتها مما يوثر على المواطن وقال وفق ( سونا ) إن تأخير التخليص يزيد تكلفة البضائع بنسبة 30% وهى عبارة عن غرامات مختلفة نتيجة لتكدس البضائع.

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ودعا الى اأهمية إعادة النظر فى الخطوة التى اتخذها وزارة الصناعة والتجارة والخاصة بالاختام لمستندات الاستيراد مبينا أن الموردين يمتلكون سجل ورخصة استيراد من قبل الوزارة وأعرب عن أمله أن يتم الاجراء الخاصة بالاستيراد بدون تحويل القيمة بالبنوك لتفادى بطء الاجراء وحدوث خسائر للمستورد تبلغ 12% وذلك فى ظل وجود النظام المصرفى السودانى خارج المنطومة المصرفية العالمية.

وطالب أبايزيد الجهات ذات الصلة بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل تكدس البضائع بالموانئ السودانية مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الصادر والوارد نتيجة لرسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأخيرها للبضائع وذكران المحطات الجمركية للصادر والوارد فى العالم تعمل بنظام (24) ساعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )