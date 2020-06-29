تجمع الحرفيين يطالب باستكمال هياكل السلطة الانتقالية

التاريخ: 29-يونيو-2020
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أعلن امين الولايات بتجمع الحرفيين المهندس آدم سليمان محمد أحمد مشاركة الحرفيين في مليونية ٣٠ يونيو لحراسة أهداف الثورة وتصحيح مسارها وانجاح الفترة الانتقالية من خلال دعم الحكومة المدنية لوضع الأسس السليمة للتحول الديمقراطي.
ودعا في بيان أصدره اليوم وفق ( سونا ) بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو ، الي الإسراع في استكمال هياكل السلطة الانتقالية وفق آجال محددة، وتشكيل المجلس التشريعي وتكوين مجالس الحكم المحلي وتعيين الولاة المدنيين للولايات واصلاح الاجهزة الأمنية واصلاح اجهزة العدالة والقضاء وتفكيك دوائر المجرمين ومحاربة الفساد من النظام البائد الذين يسعون لاجهاض الثورة .
وأكد أن تجمع الحرفيين متمسك بحقوق الشعب السوداني وشهدائه مجدداً دعمه للحكومة المدنية وقال إن وحدة قوى الثورة هي الضمانة الحقيقية لتحقيق شعار حرية سلام وعدالة وجدد الدعوة لقوي اعلان الحرية والتغيير بإعادة بناء هياكلها لضمان التمثيل العادل والواسع لكل قوى الثورة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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