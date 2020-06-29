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السفارة الامريكية تؤيد التظاهر السلمي وتدعو لتنفيذ الاعلان الدستوري

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يونيو-2020

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السفارة الامريكية تؤيد التظاهر السلمي وتدعو لتنفيذ الاعلان الدستوري

أيدت السفارة الأمريكية مليونية الـ30 من يونيو التي دعت لها الأحزاب السياسية وتجمع المهنيين السودانيين وقالت في صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) الاثنين، إنها تدرك دعوات للسودانيين لممارسة حقهم الذي حصلوا عليه بصعوبة في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم ، في 30 يونيو .

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وأكدت أنها تشجع المتظاهرين على القيام بذلك بشكل سلمي، وحثت جميع السودانيين على تنفيذ الإعلان الدستوري وتقديم دعم لانتقال ناجح وانتخابات عام 2022 م.‪

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

 

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