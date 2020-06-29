وزير عربي يحدث ضجة واسعة بتصريحاته عن فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلو المملكة من إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الفيروس قد “مات” وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء.

وقال جابر في حديثه مع قناة “المملكة” إن “الفيروس “نشف ومات” في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفاً: “جميع الحالات التي سجلت هي قادمة من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121، وتوزعت الإصابات العشر الجديدة بـ7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري.