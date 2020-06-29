قانون الشباب يحرم الكاردينال من دورة جديدة

الخليج 365 : سيجد الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال عقبة قانونية امام طموحه برئاسة نادي الهلال في حالة تعيينه على رئاسة لجنة تطبيع من الاتحاد لان الهلال لم يجز نظامه الاساسي وهو ما يمنعه من الترشح ويتوقع أن يتم اختيار لجنة تطبيع من خارج المجلس الحالي تحضر للانتخابات ويتوقع أن يرأسها طه على البشير تحضر للجمعية والنظام الاساسي وتفيد متابعات الصحيفة ان الاهلة توافقوا طه باعتباره سخصية محبوبة.

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