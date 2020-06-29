الهلال يمثل السودان وحيدا في بطولة النخبة المرتقبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنويع نشاطه اندية النخبة في افريقيا الذين تم تصنيفهم الافضل بعد جائحة كرونا التي ضربت النشاط في كل العالم وسيتنافسون علي لقب البطولة الجديدة ،الهلال سيمثل السودان وحيدا

الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي وكشفت تقارير صحفية أن البطولة الجديدة تضم مازيمبي والوداد والرجاء علي راس القائمة .

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