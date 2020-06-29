إيران تحذر الدول الغربية وتتحدث عن 3 خيارات للرد على تمديد حظر التسلح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، “الدول الغربية من التبعات التي سوف تترتب على استمرار الحظر التسليحي ضد الجمهورية الإسلامية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “استمرار الحظر التسليحي ضد إيران ستترتب عليه تبعات تتحملها الدول الغربية جميعها”، مهددا بأن “إيران لا تمزح مع أحد بشأن قدراتها الدفاعية سواء في ظل الحظر التسليحي أو دونه”.

وأضاف موسوي: “لدينا 3 سيناريوهات للرد على تمديد الحظر التسلحي إذا ما تم وستنفذ هذه السيناريوهات في وقتها وبناء على ما سيتخذ من قرارات حيال الأمر”، مشددا على أن بلاده تعتقد أن الخطوة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي لن يكون لها أي نتيجة.

وذكر متحدث الخارجية الإيرانية، أن “وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في اجتماع يوم غد في مجلس الأمن حول تطبيق القرار 2231”.