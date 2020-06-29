شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين قررت فرض قيود على منح تأشيرات دخول إلى للأمريكيين الذين تدخلوا في شؤون هونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، بمؤتمر صحفي “بالطبع هذا إجراء جديد، قررنا فرض قيود على التأشيرة للأمريكيين الذين تدخلوا بشأن قضية هونغ كونغ”.

ولدى سؤاله عن المسؤولين الذين سيخضعون للقيود، قال ممثل وزارة الخارجية الصينية إن هؤلاء الأشخاص يعرفون أنفسهم بشكل جيد.

وأكد ليجيانغ أن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ يتعلق حصرا بالسياسة الداخلية للصين وأنه لا يحق لأحد التدخل في هذه المسألة. سبوتنيك المادة السابقة خبراء: مؤتمر برلين جاء مخيبا للامال المقالة القادمة إيران تحذر الدول الغربية وتتحدث عن 3 خيارات للرد على تمديد حظر التسلح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تفرض قيودا على مسؤولين أمريكيين تدخلوا في شؤون هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.