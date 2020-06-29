مجلس النواب الليبي يكشف عن “خطة مفاجئة” تسعى تركيا إلى إجبار السراج عليها!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميدة حومة، إن “تركيا تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس من أجل التوجه إلى مدينة سرت بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط”.

بنغازي – سبوتنيك. وقال حومة، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “هناك محاولات حثيثة [من تركيا] للضغط على حكومة فايز السراج للتوجه إلى مدينة سرت ومن ثم الاستيلاء على منطقة الهلال النفطي وأيضا مدينة الجفرة”، معتبرا أن الأخيرة “بوابة إلى الجنوب الليبي وحقوله النفطية ومن ثم ستبقى لهم السيطرة على كل مقدرات الليبيين والتحكم فيها وبيعها كما يشاؤون وبالنسبة إلينا هذا أمر مرفوض”.

وأضاف البرلماني الليبي، أن “تركيا مارست ضغوطا على حكومة الوفاق من أجل توقيع مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية”، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو “أطماع تركيا في ليبيا ومن بينها إعلان الرئيس التركي [رجب طيب أردوغان] التنقيب عن الغاز في هذه المياه الإقليمية، إذا الغاية والغرض لا تصب في مصلحة الليبيين إنما في مصلحة حكومة أردوغان المتمثلة في الاستيلاء على كل الثروات ليبيا”.