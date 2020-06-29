الجيش الليبي يستهدف مواقع لقوات الوفاق شرقي مدينة مصراتة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو الليبي استهدف مجموعات تابعة لقوات حكومة الوفاق شرقي مدينة مصراتة.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت مجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تركيا بثلاث ضربات جوية في كامبو 50 بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراتة”.

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