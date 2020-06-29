مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أحرز كيفن دي بروين هدفا من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ هدفا رائعا ليفوز مانشستر سيتي، حامل اللقب، 2-صفر على نيوكاسل يونايتد، ويبلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد. كأس الاتحاد الإنجليزي – ربع النهائي الأحد 28 يونيو 2020 نيوكاسل 0 – 2 وهيمن مانشستر سيتي على الشوط الأول، لكن الهدف الوحيد جاء عن ركلة جزاء نفذها دي بروين بعد خطأ ضد زميله غابرييل جيسوس في الدقيقة 37. وتحسن أداء نيوكاسل بعد الاستراحة وأهدر البديل دوايت غايل فرصة سهلة لإدراك التعادل. وبعد دقيقة واحدة أطلق سترلينغ تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليضمن تأهل سيتي لمواجهة أرسنال في الدور قبل النهائي. وأقيمت كل مباريات دور الثمانية دون حضور مشجعين، وانتهت المواجهات كلها بخسارة أصحاب الأرض في واقعة تحدث لأول مرة منذ 1987. وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي سيلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي.
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