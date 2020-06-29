هجوم مسلح على بورصة باكستان ومقتل وجرح العشرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين، بأن هجوما إرهابيا استهدف مبنى البورصة في مدينة كراتشي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح آخرين.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن الشرطة الباكستانية أن مسلحين هاجموا مبنى البورصة الذي يقع في منطقة أمنية بالقنابل اليدوية والأسلحة النارية.

وقال قائد شرطة كراتشي، غلام نبي مأمون، للوكالة: “قتل أربعة مهاجمين إرهابيين، كانوا قد جاءوا بالسيارة وبدأوا الهجوم”.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان لا يزال هناك مسلحون آخرون.

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