الخليج 365 : أكد السيد معاوية أبايزيد رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني أن بطء تخليص البضائع المستوردة بالمحطات الجمركية بالموانئ يضاعف تكلفتها مما يوثر على المواطن. وقال فى تصريح (لسونا ) إن تأخير التخليص يزيد تكلفة البضائع بنسبة 30% وهى عبارة عن غرامات مختلفة نتيجة لتكدس البضائع. وعا الى اأهمية إعادة النظر فى الخطوة التى اتخذها وزارة الصناعة والتجارة والخاصة بالاختام لمستندات الاستيراد مبينا أن الموردين يمتلكون سجل ورخصة استيراد من قبل الوزارة. Advertisements وأعرب عن أمله أن يتم الاجراء الخاصة بالاستيراد بدون تحويل القيمة بالبنوك لتفادى بطء الاجراء وحدوث خسائر للمستورد تبلغ 12% وذلك فى ظل وجود النظام المصرفى السودانى خارج المنطومة المصرفية العالمية. وطالب أبايزيد الجهات ذات الصلة بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل تكدس البضائع بالموانئ السودانية مشيرًا إلى ارتفاع تكاليف الصادر والوارد نتيجة لرسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأخيرها للبضائع. وذكران المحطات الجمركية للصادر والوارد فى العالم تعمل بنظام (24) ساعة..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطء تخليص البضائع بالموانئ يضاعف التكلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.