وزير الاعلام: لا اتجاه لتعديل وزاري في الحكومة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفى وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية «فيصل محمد صالح» أي اتجاه للحكومة باجراء تعديلات فى الطاقم الوزاري، أو ولاة الولايات حالياً.

واعتبر «فيصل» أي تسريبٍ بهذا الخصوص محض شائعات. مضيفاُ: «كنت في اجتماع المجلس الأعلی للسلام الذي انعقد من الساعة 12ظهرا واستمر حتى الساعة الٹالٹة والنصف وخرجت لأجد هذه الخبر الكاذب والمصنوع. مُردفاً: « هذه شائعة ولم أدفع باي استقالة للسيد رئيس الوزراء».

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