رئيس مجلس السيادة يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات مابين السودان وتركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان،امس الأحد، علاقات السودان مع تركيا بأنها “متطورة في كافة المجالات”.

جاء ذلك خلال لقائه في القصر الجمهوري مع السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، وفق بيان صادر من إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن “البرهان أشاد بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كافة المجالات، وبجهود البلدين المتواصلة من أجل خدمة مصالح شعبيهما الصديقين”.

ونقل البيان عن السفير نذير أوغلو قوله إن “اللقاء مع البرهان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

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وأشار إلى أنه تطرق للمساعدات الطبية التي قدمها الهلال الأحمر التركي، مؤخرا، لتعزيز جهود حكومة السودان للتصدي لجائحة كورونا.

وكشف عن اعتزام تركيا تقديم مساعدات أخرى كبيرة للخرطوم في القريب العاجل.

وتعهد نذير أوغلو، بنقل تركيا خبراتها إلى السودان في مختلف المجالات بما يعزز ويطور علاقات البلدين على كافة الأصعدة، وفق البيان.