توجيهات بتجميد نشاط شركتي «الجنيد» و «الفاخر» لمدة عام بشأن تصدير...

الخليج 365 :

أصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي بتجميد عمل شركتي “الجنيد والفاخر” العاملتين فى صادر الذهب لمدة عام وتحويل كافة المعامل التابعة لهما لصالح محفظة الإستيراد الخاصة بالسلع الضرورية. وفق «باج نيوز».

وأفادت المصادر إن تجميد عمل الشركتين في الصادر يأتي دعماً لإنجاح تجربة تحرير صادر الذهب خاصة بعد التزام لجنة الطوارىء الاقتصادية بذلك.

فيما قال مدير شركة الفاخر « محمود محمد محمود» إنه لم يصلهم ما يفيد بتجميد عمل الشركة فى صادر الذهب، ونوه إلى أن منشور تحرير صادر الذهب يشملهم كغيرهم من الشركات.

وكان اجتماع انعقد مؤخراً ضم رئيس لجنة الذهب بلجنة الطوارىء الاقتصادية الفريق عبد الرحيم دقلو إلى جانب مصدري الذهب ناقش عدداً من القضايا الخاصة بقطاع الذهب.