تفاصيل جديدة حول مفاوضات الكاردينال مع اللاعب العراقي (ناظم)

الخليج 365 :

ذكرت وسائل إعلام عراقية أمس أن مدافع فريق الزوراء مصطفى ناظم مرشح للانتقال لفريق الهلال السوداني وقال موقع (رياضة عربية) اللاعب الدولي العراقي مصطفى

ناظم بات أحد الأسماء المرشحة بشكل كبير في الإنتقال إلى الدوري المغربي او المصري او السوداني خلال فترة الإنتقال الصيفية المقبلة، حيث بات اسمه مطلب رئيسي لدعم خط الدفاع الذي تعاني منه في الفترةالماضية عدة اندية عربية.ويعد مصطفى ناظم من بين أفضل المدافعين على الساحة العربية والأسيوية , ويعد من أميز نجوم

المنتخب العراقي , بحيث شارك في كأس أسيا مرتين وكأس الخليج 3 مرات , فضلًا عن مشاركته في التصفيات الأخيرة المؤهلة

لكأس العالم , والألعاب الأولمبية , الشيء الذي مكن اللاعب ذو 26 عامًا من اللعب في 45 مقابلة دولية .وتوصل ناظم و الذي

يلعب بالإختصاص كقلب دفاع ووسط ميدان دفاعي إضافة للعروض المغربية , بعروض من الدوري المصري ودوريات خليجية إضافة