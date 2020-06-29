ما الذى تخشاه لجنة أمن ولاية الخرطوم ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تناول الناشطون والمهتمون بالعمل الاعلامى ومتابعة الأخبار تناولوا بكثافة البيان الصادر عن لجنة أمن ولاية الخرطوم وقراراتها التى اعتبرها الكثيرون غريبة ولاتتلاءم مع حجم الحدث – موكب الثلاثين من يونيو – باعتبار ان هذه القرارات جاءت متشددة بحسب وصف البعض لها مما يؤشر الى ان معلومات ربما توفرت الى الجهات المختصة جعلت القوى الأمنية تدخل فى ما يمكن القول انها اشبه بحالة الطوارئ ، وربما كان هناك حدث ما توقعت الجهات المختصة صدوره لذا بادرت بما تعرف بالخطوات الاستباقية واحتلال ميدان النزال والسيطرة عليه وتحديد مداخله

ومخارجه قبل وصول العدو المفترض الى ساحة المعركة .

ومع اقتراب ساعة الصفر واستعداد العديد من الجهات المتباينة للمشاركة فى موكب السبت كل من منطلقاته واسبابه الخاصة وامكانية حدوث ارتباك هنا أو هناك واستغلال بعض الجهات للظرف وحرف الموكب عن مساره ونشوب بلبلة قد تتطور الى فوضى ، مع هذا الذى يجرى وخوفا من انفلات الاوضاع وخروجها عن السيطرة فان لجنة أمن ولاية الخرطوم قد وضعت خطة أمنية محكمة إشتملت على عدة محاور أكدت من خلالها على التنسيق التام بين كافة الأجهزة الأمنية والنظامية وتخدم الخطة بشكل أساسى تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطن وفى ذات الوقت فإن الأجهزة الأمنية على أهبة الإستعداد وفى كامل الجاهزية من حيث توفر المعلومات عن مخططات المتربصين والمندسين الذين يخططون لجر الاحتفالات الى هاوية التخريب وإحداث الفوضى وتؤكد اللجنة أنها ستتصدى بقوة وحسم لاي مظاهر تفلت.

وواصل بيان لجنة الامن يقول :

ولتحقيق هذه الخطة إتخذت القرارات التالية :-

1/ قفل الكبارى قفلاً كاملاً بدون إستثناءات يومى التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو ويشمل القفل المعابر للولايات دخولاً وخروجا

2/ قفل الاسواق والمحال التجارية والخدمية حتى لا تكون عرضه لإستهداف المندسين.

3/ تجميد إصدار تصاريح مرور جديدة لحين إشعار آخر

4/ التشديد على الحظر الصحى والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا.

5/تأمين موقف المواد التموينية ليومى 29 و30 يونيو وتسليم حصص دقيق الخبز كاملة وتأمين موقف المواد البترولية.

6/ مصاحبة وكلاء النيابة لقوات التأمين لأتخاذ الاجراءات القانونية ميدانياً فى مواجهة المتفلتين.

7/ تناشد اللجنة الثوار والمواطنين عامة ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية فى الحفاظ على سلمية الاحتفالات وعدم التعدى على المقار الحكومية وممتلكات المواطنين والابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية

8/ تناشد اللجنة الثوار بضرورة اليقظة بالتبليغ الفورى عن المندسين وإبلاغ القوات النظامية بوجودهم وعدم الدخول معهم فى مواجهات مباشرة وذلك إفشالاً لمخططهم الساعي الى جر الاحتفالات الى مستنقع العنف .

وواصل بيان اللجنة الامنية يقول :

المواطنون الكرام – تؤكد لجنة امن الولاية ان النفس البشرية غالية وأننا فقدنا أرواحاً عزيزة ولن نسمح مجدداً بتجدد العنف وندعو الجميع الى التعاون الكامل مع السلطات المختصة لإنجاح هذه الخطة وفاءً لذاك اليوم التاريخي (الثلاثين من يونيو )

التحية لشهدائنا … والعودة المجيدة لمفقودينا

وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير للوطن

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د. يوسف ادم الضي

والى ولاية الخرطوم

رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية

هذا البيان الواضح والخطوات الاحترازية الصعبة التى وردت فيه يجعل الانسان يتخوف من خطر ما يهدد الولاية مع امنياتنا ان تمر الازمة بسلام ويخرج موكب الثلاثين من يونيو فى هدوء وامان ويحقق هدفه دون افساح المجال لاحد باستغلاله واقساد فرحة الثوار.