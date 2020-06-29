الجزولي: القوات المسلحة فككت مؤامرة خطيرة تقف خلفها دولة إقليمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف رئيس حزب دولة القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي عن وجود مؤامرة خطيرة تعمل القوات المسلحة على تفكيكها تقف على رأسها إحدى الدول. وقال في بث مباشر على صفحته الشخصية في الفيسبوك وقناة طيبة: (لولا يقظة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أحبطت هذه المؤامرة لكانت الخرطوم الآن تسبح في الدماء وأكوام الجثث على أيدي العنصريون الجدد). واضاف الجزولي إن المخطط كان يهدف لإدخال البلاد في حرب أهلية وبدعم إقليمي. وأكد أن الاستعدادات الموجودة الآن ليست لأجل 30 يونيو بل لمواجهة مشروع خطير هدفه إسقاط الوطن. مشيرا إلى أن هذا المخطط تقف خلفه دولة إقليمية.

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