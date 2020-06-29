الاربعاء 8 يوليو موعد بدء رفع الحظر الصحي بولاية الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تمديد فترة الحظر الصحي بولاية الخرطوم لأسبوع اضافي بنفس مواقيته وترتيباته الحالية وذلك في الفترة من الثلاثاء الثلاثين من يونيو وحتى السابع من يوليو على أن يبدأ التدرج في رفع الحظر اعتبار من الاربعاء 8 يوليو .

وقال بروفيسور صديق تاور رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في منبر (سونا) مساء الأحد أن التدرج في رفع الحظر سيبدأ بالسماح للمواطنين بالحركة من الخامسة صباحا وحتى السادسة مساء والسماح التدريجي بمزاولة العمل وفقا لإجراءات تهيئة المواقع بما يتماشى مع الظروف الصحية .

وقال تاور في البيان رقم (7) للجنة العليا للطوارئ الصحية أن الإجراءات المتعلقة بالحظر الصحي في الولايات متروكة لتقديرات السلطات الولائية وفقا للأحوال الصحية الخاصة بولاياتهم .

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وأكد تاور أن اللجنة اجازت توصية ولاية الخرطوم بأن تستعد المحليات للعودة المتدرجة وتهيئة الاسواق ومواقع العمل ومواقف المواصلات خلال الفترة المحددة .

وتطرق تاور الى الدعوات المعلنة لمسيرات 30 يونيو مبينا أن اللجنة لا تشجع على التعبير بالطريقة التي تعرض المواطنين للوباء .

ونوه تاور الى ان اللجنة ترى أهمية ذكرى الثلاثين من يونيو كمحطة فارقة في مسيرة ثورة ديسمبر وأهمية الاحتفاء بها وتجديد العهد بالثورة والثوار ، الا ان اللجنة ومن منطلق المسئولية الاخلاقية وفي ظل عدم انتفاء الظروف التي دعت لإعلان الطوارئ الصحية فإنها لا تحث على التعبير بالطريقة التي تعرض المواطنين للوباء.