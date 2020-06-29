عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 29 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الخرطوم تحبس انفاسها

التيار ترصد من جنب كردفان احداث عنيف قبلي دامية

تطورات في ملف استثناءات المبيدات وتلويح باستقالات جماعية

اغلاق الكباري وحصار مشدد لوسط الخرطوم

الشرق الاوسط

السودان يرفع «إغلاق كورونا» اعتباراً من 8 يوليو

السودان يعلن السيطرة على جميع الشركات الحكومية بما فيها المملوكة للأمن

السودان يستعد لزراعة 63 مليون فدان في الموسم الصيفي

«كورونا» وندرة الخبز يعيدان الوجبات الشعبية إلى موائد السودانيين

«القُراصة» و«الكسرة» و«العصيدة» الأكثر تناولاً

الجريدة

تجمع المهنيين : مليونية 30 يوينو ليسب للاحتفال

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ٪٨

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺣﺘﻲ 7 يوليو وﻋﻮدة اﻟﻌﻤﻞ إﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ8 يوليو

ﺗﺠﻔﻴﻒ اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻻﻟﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻼل اﻻﺣﻤﺮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﻄﺎف ﻓﺎﺷﻠﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ دارﻓﻮر ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺗﻠﺲ

النيل الدولية

تعذيب وحرق ومقتل سودانيين من قبل عصابات في حدود السودان وافريقيا الوسطي

رئيس مجلس السيادة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام

بينهم (8) اطفال.. القبض على ١٢٢ فردا متوجهين لليبيا كمرتزقة

بنك السودان يوجه بعدم تغذية الصرافات

شركة المواصلات تعلن إيقاف نقل الكوادر الطبية بمستشفيات العاصمة

انخفاض سعر طن الأسمنت من 26 الف جنيه إلى 13 الف جنيه بحلفا

السوداني الدولية

(كورونا) تدخل كمال عبد المعروف العناية المكثفة

تجديد تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام رحلات الركاب حتى ١٢ يوليو 2020

الهلال ﻳﺠﺮﻱ ﻛﺸﻒ اول ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍن

قفل كباري وأسواق الخرطوم ومعابر الولايات يومي الاثنين والثلاثاء

اليوم التالي

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الجيش يغلق كل كباري العاصمة ومداخلها

عاجل: تعزيزات عسكرية في الكباري بالعاصمة

آخر لحظة

المالية تبدأ استلام أسهم عبد الباسط حمزة في فندق السلام

الحكومة تعلن توفير ملايين الدولارات للدواء والوقود وفيرنست الكهرباء

تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى ١٢ يوليو القادم

كباشي يبحث مع رئيس بعثة اليوناميد تطورات عملية السلام

أخبار اليوم

تأكيدا لانفراد اخبار اليوم …تمديد الحظر الصحي حتى السابع من يوليو بولاية الخرطوم

حركة العدل والمساواة تنفي حشود لقواتها شمال ام درمان

بنك السودان يوجه بعدم تغذية الصرافات

أسر طلاب شهادة الأساس يعانون من عدم قدرتهم للمذاكرة لأبنائهم بسبب قطوعات الكهرباء ويوجهون رسالة لحمدوك

مقتل واصابة مواطنين في هجوم مسلح بغرب كردفان

انخفاض كبير في أسعار الاسمنت بنسبة 50%

الوطن

تمديد الحظر لمدة أسبوع

قيادي شيوعي:البعض جاءت بهم المواكب للسلطة و(زهجانين) منها

إيقاف تغذية الصرافات الآلية وتجفيفها بسبب المليونية

اتحاد الكرة يقرر استئناف النشاط الرياضي

المالية تستلم أسهم فندق السلام (روتانا) وتنقلها من ملكية عبد الباسط حمزة

الشرطة تخلي فنادق وسط الخرطوم من النزلاء

السوداني

البرهان: يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات مابين السودان وتركيا في كافة المجالات

الحكومة السودانية تنفي أي اتجاه لـ«تعديل وزاري أو إقالة للولاة»

مستشار البرهان : الإجراءات الأمنية عمل احترازي وإنجاح لمسيرة 30 يونيو

تمديد حظر التجوال حتى الـ7 من يوليو

سونا: تم تاجيل المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد وإسترداد الأموال ليوم اخر

لجنة صيادلة السودان المركزية تعلن رفضها لدعوة مليونية 30 يونيو للظروف الصحية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة يشيد بالعلاقات السودانية التركية

رئيس مجلس السيادة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلام

وزير الإعلام يدعو الى توخي الحذر في نقل الأخبار

تجمع المهنيين:مواكب الثلاثين من يونيو لإستكمال أهداف ثورة ديسمبر

تمديد الحظر الصحي حتى السابع من يوليو بولاية الخرطوم

دعم مستشفي امبدة بـ 40 كادرا طبيا

اصحاب العمل:30 يونيو حراسة الثورة وتصحيح للمسار ودعم الحكومة المدنية

السيادي وبعثة اليوناميد يبحثان تطورات عملية التفاوض

السفارة السودانية بالقاهرة تؤكد على تواصل رحلات تفويج العالقين

المالية: التوصل لبرنامج استثنائي مع صندوق النقد لحل مشاكل الاقتصاد

إيقاف ترحيل الكوادر الطبية بكل مستشفيات ولاية الخرطوم

السودان يراس الاجتماع الاول لبرنامج افريقيا بمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية

تجمع المهنيين:مواكب الثلاثين من يونيو لإستكمال أهداف ثورة ديسمبر

الدعم السريع يؤكد تامين الموسم الزراعي بجنوب دارفور

مبادرة لمعاملة شهداء الصحة خلال كورونامعاملة شهداء القوات المسلحة

خبراء يشيدون باستثناء الرهونات الزراعية وفتح التسجيل لها

انخفاض أسعار الاسمنت بنسبة 50% بسوق وادي حلفا

قوة مشتركة تلقي القبض على ١٢٢ متفلت متوجهين لليبيا كمرتزقة

إعلان نتيجة امتحانات شهادة الاساس بولاية سنار الاربعاء المقبل