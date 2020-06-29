هذه حقيقة القاء القبض على الفريق كمال عبد المعروف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

راجت خلال الساعات القليلة الماضية انباءًا بشكل واسع حول القاء القبض على قائد هيئة الاركان السابق الفريق كمال عبد المعروف على خلفية قيادته لإنقلاب ضد الحكومة الانتقالية .

ونفت اسرة قائد هيئة الاركان السابق الفريق كمال عبد المعروف مشاركته او القاء القبض عليه مؤكدة على انها مجرد شائعات وقد ازعجت الاسرة كثيرا، بحسب صحيفة سودان اندبندنت .

وقال إبن عمه الأستاذ طارق الماحي بشير إن الفريق كمال عبد المعروف مريض بفايروس كورونا وهو بمركز العزل بمستشفي علياء بالسلاح الطبي ويتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة واقترب من التماثل للشفاء.

واضافت مصادر أن أسرة عبد المعروف في حالة مستقرة و تخضع للحجر الصحي داخل منزلهم في منطقة الحتانة.

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وفي وقت سابق، راجت شائعات في الخرطوم عن إعتقال مجموعة من العسكريين والمدنيين منتمين للنظا البائد يخططون للقيام بعملية تخريبية تستهدف الوقيعة بين الجيش والمدنيين الذين يحكمون السودان حاليا وفقا لوثيقة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات تفضي لانتخابات وحكم ديمقراطي.

وكان وزير الثقافة والإعلام، الاستاذ فيصل محمد صالح دعا الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام الى عدم استقاء الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية للأفراد والاعتماد على المصادر الحقيقية والرسمية للأخبار .

وأشار فيصل الناطق الرسمي باسم الحكومة في تنوير صحفي مشترك للجنة العليا للطوارئ الصحية بمنبر (سونا) الى أن الفترة الحالية مليئة بالإشاعات مؤكدا ضرورة توخي الحذر في نقل وأخذ الأخبار داعيا الى أخذ الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية .