محامو دارفور يحذرون من مخاطر تهدد البلد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:
مع دخول البلد منحى خطيرا ، وحدوث تجاذبات عدة من هنا وهناك ، وتسارع الاستقطاب وبشكل حاد بين الرؤى المتباينة فإن بعض الجهات تخشى من ذهاب الاوضاع فى البلد باتجاه خطر يمكن ان يهدد السلم والأمن المجتمعى خاصة فى ظل صعوبات جمة تكتنف حياة الناس وازمات حادة تحيط بهم وتنذر بمضى البلد نحو المجهول لاسمح الله.
من بين الجهات المهتمة بالشأن العام ولها نشاط فى هذا الجانب هيئة محاميى دارفور
التى أعربت في بيان لها عن مخاوفها من ان تؤدي المسيرات والإحتجاجات في ظل هشاشة الوضع الحالي بالبلاد والضعف العام، الي الخروج عن مسارها الصحيح، و فتح الباب على مصراعيه للقوى المتربصة سيما أنصار النظام البائد لتحريك عناصرها في الأجهزة المختلفة لإحداث البلبلة والفوضى بالبلاد.
وحذر البيان، من مغبة، تطور المسيرات لظواهر بديلة لدور التنظيمات السياسية والنقابية، وتنتهي بتعويق العمل وتعطيل الإنتاج، في ظل هشاشة الدولة وعدم استعداد الأحزاب
وقالت الهيئة إن الجهاز التنفيذي للحكومة الانتقالية، لم يتمكن حتى الآن، من طرح خطط أو برامج مقنعة للرأي العام في مجالات النهوض بالإقتصاد، وتحسين وترقية مستوى المعيشة والخدمات.
وأضافت بأن أداء الحكومة الانتقالية دون المستوى المطلوب في ظل هشاشة الدولة، مشيرة الي ان ثمة ضرورة قصوى للمراجعة سيما أداء من يشغلون الوظائف والمهام والمسؤوليات الدستورية
وأشارت إلي ان ثمة قصور في أداء الحكومة، وعزت ذلك نتيجة لقصور في أداء مكونات قوى الحرية والتغيير ”الحاضنة السياسية للحكومة“.
ونادت الهيئة إلي تصحيح الممارسات وتفعيل مشاركة القوى الجماهيرية، وتفعيل الكيانات ومنظمات الشباب والطلاب والمرأة والتنظيمات الحزبية التي تمد الحكومة بمنصات والوسائل المتعددة بما فيها المسيرات بالرؤى والمقترحات والبرامج والمطالب التي تحقق الأهداف المخطط لها.
وذكرت الهيئة، بأن غالبية القوى والتنظيمات السياسية غير مدركة أو مستوعبة لنتائج ما يمكن أن يحدث في ظل تشرذمها الحالي، وسيادة الثقافة الجهوية والمناطقية والعرقية بالبلاد، وضعف مقومات الدولة الهشة، التي لا زالت تحت قبضة منسوبي النظام البائد.
الهيئة دعت الي ضرورة إعادة النظر في مسيرات 30 يونيو، كما نصحت القوى المعنية باللجوء إلي الوسائل المناسبة لإستكمال مؤسسات الإنتقالية على رأسها المجلس التشريعي الإنتقالي والمفوضيات وولاة الولايات وتفعيل ادوارها.
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