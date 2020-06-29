محامو دارفور يحذرون من مخاطر تهدد البلد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع دخول البلد منحى خطيرا ، وحدوث تجاذبات عدة من هنا وهناك ، وتسارع الاستقطاب وبشكل حاد بين الرؤى المتباينة فإن بعض الجهات تخشى من ذهاب الاوضاع فى البلد باتجاه خطر يمكن ان يهدد السلم والأمن المجتمعى خاصة فى ظل صعوبات جمة تكتنف حياة الناس وازمات حادة تحيط بهم وتنذر بمضى البلد نحو المجهول لاسمح الله.

من بين الجهات المهتمة بالشأن العام ولها نشاط فى هذا الجانب هيئة محاميى دارفور

التى أعربت في بيان لها عن مخاوفها من ان تؤدي المسيرات والإحتجاجات في ظل هشاشة الوضع الحالي بالبلاد والضعف العام، الي الخروج عن مسارها الصحيح، و فتح الباب على مصراعيه للقوى المتربصة سيما أنصار النظام البائد لتحريك عناصرها في الأجهزة المختلفة لإحداث البلبلة والفوضى بالبلاد.

وحذر البيان، من مغبة، تطور المسيرات لظواهر بديلة لدور التنظيمات السياسية والنقابية، وتنتهي بتعويق العمل وتعطيل الإنتاج، في ظل هشاشة الدولة وعدم استعداد الأحزاب

وقالت الهيئة إن الجهاز التنفيذي للحكومة الانتقالية، لم يتمكن حتى الآن، من طرح خطط أو برامج مقنعة للرأي العام في مجالات النهوض بالإقتصاد، وتحسين وترقية مستوى المعيشة والخدمات.

وأضافت بأن أداء الحكومة الانتقالية دون المستوى المطلوب في ظل هشاشة الدولة، مشيرة الي ان ثمة ضرورة قصوى للمراجعة سيما أداء من يشغلون الوظائف والمهام والمسؤوليات الدستورية

وأشارت إلي ان ثمة قصور في أداء الحكومة، وعزت ذلك نتيجة لقصور في أداء مكونات قوى الحرية والتغيير ”الحاضنة السياسية للحكومة“.

ونادت الهيئة إلي تصحيح الممارسات وتفعيل مشاركة القوى الجماهيرية، وتفعيل الكيانات ومنظمات الشباب والطلاب والمرأة والتنظيمات الحزبية التي تمد الحكومة بمنصات والوسائل المتعددة بما فيها المسيرات بالرؤى والمقترحات والبرامج والمطالب التي تحقق الأهداف المخطط لها.

وذكرت الهيئة، بأن غالبية القوى والتنظيمات السياسية غير مدركة أو مستوعبة لنتائج ما يمكن أن يحدث في ظل تشرذمها الحالي، وسيادة الثقافة الجهوية والمناطقية والعرقية بالبلاد، وضعف مقومات الدولة الهشة، التي لا زالت تحت قبضة منسوبي النظام البائد.

الهيئة دعت الي ضرورة إعادة النظر في مسيرات 30 يونيو، كما نصحت القوى المعنية باللجوء إلي الوسائل المناسبة لإستكمال مؤسسات الإنتقالية على رأسها المجلس التشريعي الإنتقالي والمفوضيات وولاة الولايات وتفعيل ادوارها.