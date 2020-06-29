بالصور.. أول ظهور لأسطورة الكرة السودانية « جكسا » بعد غيبة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وثقت صور التقطت أول الجمعة لاسطورة الكرة السودانية في سبعينيات القرن الماضي، الكابتن « نصر الدين عباس»، بمنزله بالعاصمة السودانية الخرطوم، في إطلالة له بعد غيبة طويلة عن الأضواء وفق صحيفة السودانى

جاء ذلك عقب زيارة قام بها الباحث الفلكي د. أنور أحمد عثمان، ضمن زياراته لرموز السودان من الرعيل الأول، والتي شملت الأساتذة أبوعبيدة حسن، وعبدالرحمن عبدالله والموسيقار عثمان مصطفى، وآخرين.

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وعلق أنور قائلاً: « في زيارة تفقدية للاعب الهلال في العصر الذهبي نصر الدين عباس جكسا، بمنزله وقضينا معه وقتا طويلاً ممتعا، برفقة ابوعبيدة البقاري والمهندس محمد المصطفى.

يُذكر أن الكابتن نصر الدين عباس الشهير ب جكسا من مواليد 13 أغسطس 1944 في أم درمان لعب مع نادي الهلال و شارك في كأس الأمم الأفريقية 1963و 1979، وفي الألعاب الأولمبية الصيفية 1972 في ميونخ، ويعد أسطورة الكرة السودانية في تاريخها الذهبي.