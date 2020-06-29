بِعثة يوناميد تكشف عن قرب مشاركة حركة عبدالواحد نور في مفاوضات...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت البِعثة المشتركة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة العاملة في دارفور، “يوناميد” أن بعض الحركات المُسلحة من بينها حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور،ستشارك في مفاوضات السلام في القريب العاجل .

ولم يعطي المسؤول الأممي أي تفاصيل إضافية حول الحركات التي تشارك في المفاوضات .

وترفض حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور،المُشاركة في مفاوضات السلام في السُودان،وتتهم قوى إعلان الحُرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية بسرقة الثورة.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الجمهوري “الأحد” جيريمايا مامابولو رئيس بعثة اليوناميد بالسودان.

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وأوضح جيريمايا في تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء أنه اطلع خلال اللقاء على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التى تواجهها، مشيداََ بالدور الكبير الذى تلعبه الوساطة من دولة الجنوب فى دفع عملية التفاوض.

وقال “إن اللقاء تطرق الى مشاركة بعض الحركات فى التفاوض فى القريب العاجل وعلى رأسها حركة عبد الواحد نور”.

وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخطوات التي اتخذتها كافة اطراف عملية التفاوض،معرباََ عن أمله بأن يفضى ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار.